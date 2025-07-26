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Yangınların ardından bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yangınların ardından bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Hatay, Yangın, Orman Yangınları, Tedbir, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da yangın tedbirleri kapsamında 30 Temmuz'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Konuyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangını riskinin gelecek günlerde devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle ormanlık alanlara girişlerin 30 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, orman sınırları içerisinde ateş yakılması, piknik, kamp ve etkinlik yapılması ile çadır kurulmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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