Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Çorum FK, Berat Özdemir'i duyurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çorum FK, Berat Özdemir'i duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 28 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir'i renklerine bağladı.

Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, orta saha hattını Berat Özdemir ile güçlendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Milli yıldızın evinde büyük soygun
SPOR

Milli yıldızın evinde büyük soygun

ÖZDEMİR İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada; Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen 28 yaşındaki doğumlu ön libero Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman?
Kaydet
Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bilanço! 52 yangın, 34 şüpheli
Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bilanço! 52 yangın, 34 şüpheli
Kaydet
Milli yıldızın evinde büyük soygun
Milli yıldızın evinde büyük soygun
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.