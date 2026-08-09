Çorum FK, Berat Özdemir'i duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 28 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir'i renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, orta saha hattını Berat Özdemir ile güçlendirdi.

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ÖZDEMİR İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada; Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen 28 yaşındaki doğumlu ön libero Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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