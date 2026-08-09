Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem başlatılan orman yangınlarına ilişkin son bilançoyu açıkladı. 52 yangınla ilgili yürütülen soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilirken, 9 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir yangının faili meçhul kalmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem başlatılan orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair bilgi verdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ormanlarını tehdit eden yangınlarla ilgili adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini belirtti.

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52 ORMAN YANGINI İÇİN SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangını bulunduğunu bildirdi. Bu olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalarda toplam 34 şüphelinin belirlendiğini aktardı.

Şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla soruşturmaların sürdüğünü ifade etti. Adli süreçlerin, Cumhuriyet başsavcılıkları ile ilgili kurumların koordinasyonu içinde yürütüldüğünü belirten Gürlek, özellikle yangınların çıkış nedenlerinin tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı.

Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bilanço! 52 yangın, 34 şüpheli

"FAİLİ MEÇHUL KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Gürlek, orman yangınlarının hem kasten çıkarılması hem de ihmal veya tedbirsizlik sonucu meydana gelmesi durumunda sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımında, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceği mesajını verdi.

BAKANLIKTAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise orman yangınlarına dair bilgiler paylaşıldı. Paylaşımda yer alan görseller ve açıklama metni şöyle:

"Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları bütün yönleriyle araştırılmaktadır. Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeşil Vatanımızı tehdit eden her türlü eylemin hukuki ve cezai takibi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca titizlikle sürdürülmektedir."

Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bilanço! 52 yangın, 34 şüpheli

Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bilanço! 52 yangın, 34 şüpheli

Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bilanço! 52 yangın, 34 şüpheli

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