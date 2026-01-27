Süper Lig'de 13 sezon boyunca maç yöneten eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu, 2-2 sonuçlanan Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasında düdük çalan Yasin Kol'a çok sert tepki gösterdi.

Hakem Yasin Kol tarafından ev sahibi ekibin ilk yarıda Umut Bozok ile attığı golün iptal edilmesi, ikas Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasına damga vurdu. 2-2 sonuçlanan 19'uncu hafta mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Mustafa Çulcu, Yasin Kol için, "Berbat bir hakemsin" yorumunda bulundu.

Mustafa Çulcu

"NEREDEN BAKSAN TAM BİR REZALET"

Mustafa Çulcu, "Yasin Kol son zamanların en tartışılan hakemi. Eyüpspor'un attığı tertemiz golü VAR'da Sarper Barış Saka ile skandal bir kararla iptal ettiler. Kalesinden çıkarak yüksek topla bilerek oynayan ama kalitesiz müdahale yapan kaleci Ersin'den, Umut'a giden top ofsayt olmaz. Aksini düşünseler bile Umut'un oyuna veya rakibe müdahale edip etmediğini izlemek için hakemi VAR'a çağırması ve kararı onun vermesi gerekirdi. Nereden baksan tam bir rezalet" ifadelerini kullandı.

Ocak 2006-Temmuz 2007 arasında Merkez Hakem Komitesi'nde başkanlık yapan Çulcu, "MHK Başkanı sunumlarında 'VAR'da yüzde 90 başarılıyız' diye dursun şu pozisyonu bile çözmekten acizler! Eyüpspor lehine verdiği penaltı çok netti ve en doğru kararıydı. Özellikle son bölümde yaptıklarını görünce 'Berbat bir hakemsin Yasin Kol' dedirtti" değerlendirmesini yaptı.

