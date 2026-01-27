Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında düşme hattında yer alan Eyüpspor'a konuk oldu. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligde 2 maç sonra puan kaybeden siyah beyazlılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı.

Siyah-beyazlıların lider koltuğundaki Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 13'e çıktı.

Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, Youtube'da Kontraspor kanalında Beşiktaş'ın performansı hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

Nihat Kahveci puan kaybı sonrası ağır eleştiri: Az kaldı istifa diyeceğim

"AL İKİSİNİ VUR BİRBİRİNE"

"Kayyum atanmış bir kulüp, 11'de oynayan 7 oyuncusunu yollamış, rakibinin atılan ama sayılmayan golü var, pozisyonu var, son dakikada golü yedin ama ofsayt... Beşiktaş 7 yabancı ile oynuyor, Sergen hoca 3 yabancı alıyor oyundan. Yabancı sayısına dikkat çekiyorum."

"Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan oynuyor, neden Taylan oynamıyor diyoruz. Taylan oynuyor, neden Gökhan oynamıyor diyoruz. Al ikisini vur birbirine."

"BEŞİKTAŞ NASIL KAZANSIN"

"Ne oldu El Bilal? Silva gitti, Abraham gitti, Paulista gitti... Bugün yok sahada. Golü geçtim, topu alır dribling atar, çalım atar, pas atar... O da yok. Beşiktaş nasıl kazansın?"

"YA KONUŞMAYIN YA DA KONUŞTUĞUNUZU YERİNE GETİRİN"

"4 aydır, özellikle Serkan Reçber geldikten sonra transfer, transfer... Devre arası Antalya kampında röportajlar yapılırken, "Merak etmeyin muhteşem Beşiktaş geliyor, transferler geliyor." diyordunuz. Ya konuşmayın, ya da konuştuğunuzu yerine getirin, burası Beşiktaş. Ben sinirleniyorum, taraftarları düşünemiyorum."

"OYUNA GİRECEK BİR EMRE AKBABA'N YOK"

"Beşiktaş içeride oynuyor, tribün boş. Beşiktaş 4 aydır transfer yapacak, transfer yok. Kaybedecek bir dakikamız yok deniliyor. Nerede o dakikalar, size aylar verildi. 7 yabancı ile oynuyorsun, Fatih Karagümrük'ün 13 yabancısı var. Stadı yok adamların. Beşiktaş'ın gidişatı hiç iyi değil. Beşiktaş'ın sonradan oyna girecek bir Emre Akbaba'sı yok. Oyuna sonradan girdi, çatır çatır oynadı."

"ERSİN FACİA OYNADI"

“Tutanın ve atanın iyi olmak zorunda. Ersin facia oynadı. 3 aydır kaleci konuşuluyor. Mert Günok gittikten sonra senin zaten kaleci alman lazım. Nerede? Stoperin gidiyor, stoper yok. Forvetin gidiyor, forvet yok. Belki Ndidi de gidecek. Felix'i satmayı düşünüyorlardı. Giden gitsin ama 4 aydır bir kişiyi getiremiyorsunuz. Koskoca Beşiktaş. Gelmiyorlarsa da bu hale getirmeniz ayıp. Nasıl bir oyuncu getiremezsiniz?”

"SERGEN HOCA'DAN OLMAZA GİDİYORUM"

“Ben artık Sergen hoca'dan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı istifa diyeceğim zamana. 1-2 maç daha bekleyeceğim. Geldiği ilk ayki motivasyonu, hep mazeret üretme, 7 kişi gitmişken bu kadro yetersiz deme, son galip gelinen maçta kadromuz iyi deme... Çok çelişkili açıklama var. Bir gün pozitif bir gün negatif. Bu kadro iyi mi kötü mü?”

