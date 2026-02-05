Suriye içerisinde beş tugaydan oluşan Türk askerî varlığı, yeni dönemde ikili iş birliği ve stratejik ortaklık kapsamında kademeli olarak azaltılıyor.

YILMAZ BİLGEN - Türkiye ve Suriye arasında askerî-güvenlik doktrini yenileniyor. Ülke içerisinde beş tugaydan oluşan Türk askerî varlığı, yeni dönemde ikili iş birliği ve stratejik ortaklık kapsamında kademeli olarak azaltılırken kritik alanlarda müşterek üsler ve harekât merkezleri yeniden yapılandırılan konsept dâhilinde varlığını sürdürecek.

Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre PKK-YPG merkezli gelişmeler ve Suriye ordusunun kazandığı nitelik sebebiyle şu ana dek iki tugay görevini tamamlayıp Türkiye’deki karargâhına yeniden döndü. Kademeli dönüş devam ederken PKK’dan kurtarılan bölgeler dâhil ülke içi hassas noktalarda Şam yönetimiyle iş birliği dâhilinde Türk bayrağı dalgalanmaya devam edecek.

ADANA MUTABAKATI REVİZE EDİLİYOR

Hafız Esad yönetiminin Suriye’yi PKK terör örgütü ve elebaşı Öcalan’ı himaye ettiği dönem Ankara’nın verdiği ültimatom ve sergilenen kararlılığa paralel 1998 yılında Şam yönetimi ile imzalanan Adana Mutabakatı yeniden revize ediliyor. Akdeniz’den Irak’a uzanan 911 kilometrelik kıyı şeridi boyunca oluşabilecek tehditleri önleme amaçlı imzalanan Adana Mutabakatı’na iki ülke arasında yapılacak askerî-güvenlik iş birliği kapsamında daha etkin bir nitelik kazandırılması planlanıyor. Türkiye’ye 10 kilometre derinliğe kadar askerî operasyon hakkı veren Adana Mutabakatı, DEAŞ, PKK-YPG terör yapılanmalarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda uluslararası meşruiyet sağladı. Yeni dönemde mutabakata Suriye içlerinde kritik alanlara dönük müşterek askerî lojistik, eğitim ve operasyon merkezleri inşa edilebilir boyut kazandırılacağı rapor ediliyor.

TÜRKİYE OPERASYONLARI ESAD’IN SONUNU GETİRDİ

İç savaş dönemi boyunca Suriye halkının yanında yer alan Türkiye, hain darbe girişiminin hemen ardından Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye sahasına girdi.

MİT-TSK koordinasyonuyla Zeytin Dalı, İdlib İntikali ve Bahar Kalkanı ile son olarak Barış Pınarı Harekâtları başarıyla icra edildi. Rusya-İran-Esad ittifakının 2021 yılında başlattığı Suriye direnişini boğma saldırısı Mehmetçiğin olağanüstü çabası ve bölgeyi koruma kalkanına dönüşen 76 Türk üssü ile geri püskürtüldü.

Şam yürüyüşünde kırılma noktası olan Bahar Kalkanı, Esad’ın düşüşünün de başlangıç safhası oldu. PKK’yı Afrin’den Akdeniz’e indirme hayalini de Zeytin Dalı Harekâtı ile bitiren Türk ordusu, sınır güvenliği ve Siyonist-İsrail güdümlü Kürt Koridoru planına Resülayn ve Tel Abyad (Barış Pınarı) müdahalesiyle set çekti. Suriye’de sayıları 60 bini aşan İran güdümlü Şii terörist, Rakka merkezli korsan devlet ilan eden DEAŞ’ın 50 bin kişilik mevcudu, 2017 sonrası 14 bin Rus askeri ve 40 bin kişilik PKK-YPG yapılanması ülkenin kaosa sürüklenmesinde etkin rol oynadı.

Suriyeli muhaliflerin 8 Aralık’ta gerçekleştirdiği devrim dönemi Şam ordusunun resmî kayıtlarında 320 bin olan muvazzaf asker sayısına rağmen elde edilen tarihî başarıda Türk askerî varlığı ve MİT başat rol oynadı. Yeni yapılanma ile ülke bütünlüğü temelinde Suriye ordusunun modern bir kimlikle yeniden tesisi ve güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi ortak hedef olarak belirlendi.

