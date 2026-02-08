Anadolu Ajansı
Sultanbeyli'de polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki bir polis aracı, otomobiller çarpıştı. Kazada ikisi polis memuru 3 kişi yaralandı. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Sultanbeyli ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki polis aracıyla, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı araç çarpıştı.
2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ikisi polis 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
