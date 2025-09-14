SMA ilacına Türk imzası! Polifarma’dan 18 milyon dolarlık dev proje

ÖNDER ÇELİK / TEKİRDAĞ - Yerli ilaç üreticilerinden Polifarma, Tekirdağ Ergene’de 14,2 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği yeni AR-GE merkeziyle; tedavi masrafı 2,1 milyon dolara kadar çıkan SMA hastalığına karşı yerli ilaç ve etken maddenin yanı sıra, farklı nadir hastalıklara yönelik ilaç ve etken madde üretimi gerçekleştirecek.

Şirket önümüzdeki yıl da 10-15 milyon avro yatırımla üretim hattı yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Polifarma AR-GE Direktörü Ömer Faruk Fırat, 98 ilaç projesi yürüttüklerini, bunların 10’unun yetim (nadir) ilaçlarla ilgili olduğunu söyledi. 5 yıllık bir çalışma sonrası elde ettikleri SMA etken maddesinin 1 gramının 200 bin dolar olduğuna işaret eden Fırat; Çin, Asya ülkeleri ve Latin Amerika’da bu etken maddenin satışı için görüştüklerini, bu alanda İsrailli bir firmayla yarıştıklarını kaydetti. Fırat, dünyada etken maddeyi sentezleyen 4 firma arasında olduklarını ifade etti.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu da ilaç sektöründe yaklaşık 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak başladıkları yolculuğa; bugün Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alan üzerine kurulu modern üretim tesisleri ile devam ettiklerini söyledi. 16 farklı üretim hattında; ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu, tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Kumrulu “Yıllık toplam 495 milyon kutu ilaç ve serum üretim kapasitesine sahibiz. 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ciromuzu 2024’e göre yüzde 45 artırmayı hedefliyoruz. ABD’de FDA sertifikası sürecine girdik. Ayrıca BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da ürün ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"EN KAPSAMLI AR-GE MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu da “Yeni tesisimiz Türkiye’nin en kapsamlı AR-GE merkezlerinden biri olacak. Türkiye’de İlaç Etken Maddesi (API) sentezi yetkinliğine ve onayına sahip yalnızca 6 ilaç firması merkezinden biri olma özelliğini de taşıyor” ifadelerini kullandı.

Kumrulu, yeni AR-GE merkezinin SMA ve API projesi de dâhil olmak üzere 18 milyon 150 bin dolara mal olduğunu kaydetti. SMA hastalığının tedavisine yönelik etken madde ve ilaç üretiminin müjdesini veren Vildan Kumrulu, bu alanda dışa bağımlılığı azaltacaklarını bildirdi.

Polifarma Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu ise 1.650 çalışanı olan şirkette 80 kişilik AR-GE ekibi olduğunu, yeni açılacak tesisle bu sayının 200’e çıkacağını ifade etti.

YILDA 750 BİN $ YERİNE ÜCRETSİZ TEDAVİ İMKANI

AR-GE Direktörü Ömer Faruk Fırat SMA’lı bir çocuğun yıllık tedavi maliyetinin 750 bin dolar, SGK’ya yıllık maliyetinin ise 200 milyon dolar olduğuna dikkat çekerek “Ürettiğimiz ilaç patent sebebiyle 2030’a kadar satılamayacak ancak klinik çalışmalarda ücretsiz kullanılması için Sağlık Bakanlığıyla görüşüyoruz” dedi. Öte yandan 2021’de 2,6 milyar dolar olan küresel SMA tedavi pazarının 2030’da 18,9 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye’de ise 2 bine yakın SMA’lı çocuk olduğu tahmin ediliyor.

GENETİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE ODAKLANACAK

Vildan Kumrulu, yeni AR-GE merkezi ile ‘Antisens oligonukleotid’ üretim platformuna yatırım yapan ilk ve tek Türk firması olduklarını belirterek “Bu teknoloji sayesinde mRNA teknolojisi kullanıp kısa RNA zincirleri oluşturarak genetik hastalıkların tedavisine odaklanabileceğiz. Yeni AR-GE merkezimizde, GLP normlarına uygun altyapı ile entegre edilmiş API tesisleri öne çıkacak. Ayrıca, biyoteknolojik ürünler için steril enjeksiyonluk çözeltiler ve parenteral beslenme solüsyonları üretim hatları modernize edilecek” dedi.