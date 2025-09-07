Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da balıkçılardan Sumud filosuna destek: Tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıp denize açıldılar

Tekirdağ'da balıkçılardan Sumud filosuna destek: Tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıp denize açıldılar

Tekirdağ'da balıkçı tekneleri ve yelkenciler, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Kentte, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna destek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı çok sayıda balıkçı teknesi, Marmara Denizi’nde Süleymanpaşa kıyısında Türk ve Filistin bayraklarıyla gösteri yaptı. Tekirdağ Yelken Kulübüne bağlı yelkenlerde de bayrakların dalgalandığı etkinlikte, kıyıdaki vatandaşlar ellerindeki bayraklarla denizdeki balıkçılara destek verdi. Denizdeki kalabalık ve sahildeki gösteriler drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da balıkçılardan Sumud filosuna destek: Tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıp denize açıldılar - 1. Resim

"SUMUD FİLOSU BİZİM İÇİN BİR UMUT OLDU"

Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya’dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu Sumud filosu bizim için bir umut oldu. ‘Sumud’ kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerine aldırmadan, sadece dertleri ‘Gazze’de katliam var, bu katliamları durduralım’ oldu." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılardan Sumud filosuna destek: Tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıp denize açıldılar - 2. Resim

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimiz için yola çıkan Sumud filosuna destek gösterisi yaptık. Allah Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun." ifadelerini kullandı.

