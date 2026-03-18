Türkiye’nin tanınmış hekimlerinden Dr. Murat Topoğlu'nun 11 yaşındaki oğlu Kemal Topoğlu hayatını kaybetti. Topoğlu, oğlunun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Vefat haberi ardından Kemal Topoğlu'nun ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Doktor Murat Topoğlu'nun oğlu neden öldü?

Dr. Murat Topoğlu evlat acısı yaşadı. Topoğlu, oğlunun vefatını şu sözlerle duyurdu:"Biricik melek oğlumuz Kemal Topoğlu'nu kaybettik. Rabbim inşallah cennetine koyacak."

KEMAL TOPOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Oğlu Kemal Topoğlu'nun SMA hastası olduğunu açıklayan Kemal Topoğlu, katıldığı programda; "2 yaşını görmez dediler bize ve doktor olarak benim yapabileceğim bir şey yok. Bir SMA hastası olan anne-babanın hiçbir özel hayatı olamaz. Çocuk, burnundan besleniyor. Öyle kaşı kaşık vereceğin bir çocuk değil." ifadelerini kullanmıştı.

SMA NEDİR?

SMA, kraniyal sinir motor çekirdekleri ve omurilikte yer alan ön boynuz motor nöron hücrelerinin geri dönüşümsüz kaybı ve bunun sonucunda ortaya çıkan kas atrofisi ve güçsüzlüğü ile karakterize olan bir grup genetik hastalıktır. En sık görülen hastalık formu otozomal resesif olarak kalıtılır.

İntrauterin dönemde başlangıç gösteren formdan (SMA tip 0), yenidoğan ve erken-bebeklik (SMA tip 1), çocukluk (SMA tip 2 ve 3), adolesan ve erişkin (SMA tip 3) ve erişkin (SMA tip 4) dönemde başlangıç gösteren formlara kadar geniş bir spektrumda bulgu verebilir.



