Orta Doğu turu kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi baş başa görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider Kahire’de önemli anlaşmalara imza attı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüş, Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımlamıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'dan ayrılarak Mısır'a hareket etmişti.

MISIR'DA KRİTİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Zirvenin ana gündem maddelerinin İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar, ikili ilişkiler ve milyarlarca dolarlık yeni ticaret anlaşmaları oluşturmuştu.

KAHİRE'DE ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi baş başa görüşmelerinin ardından Kahire’de önemli anlaşmalara imza attı.

Türkiye ve Mısır arasında imzalanan anlaşmalardan bazıları şöyle;

Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır İlaç otoritesi ve Türkiye Cumhuriyeti ilaç ve tıbbı cihaz kurumu arasında ilaç ve tıbbi cihaz düzenlemesi alanında iş birliğine dair anlaşma,

Mısır Arap Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bitki karantinasına dair anlaşma,

Veterinerlik hizmetlerine ilişkin anlaşma,

Ortak bakanlık bildirgesi,

KİMLER EŞLİK ETTİ?

Orta Doğu turu kapsamında Mısır’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik etmişti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde aracından inerken Sisi karşılamıştı. Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirilmiş, iki ülke milli marşları çalınmıştı. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüşmeye geçmişti.

