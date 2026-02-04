Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nin kurucu başhekimlerinden, Özel Yaylalı Göz Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Volkan Yaylalı, 61 yaşında hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından kamuoyunca ''Prof. Dr. Volkan Yaylalı kimdir, vefat nedeni nedir?'' soruları araştırılmaya başlandı.

Göz sağlığı alanında uzun yıllar hizmet veren Prof. Dr. Volkan Yaylalı’nın bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Denizli’de göz cerrahisinin gelişmesinde öncü rol üstlenen Yaylalı’nın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.

Prof. Dr. Volkan Yaylalı kimdir, vefat nedeni nedir? Cenaze töreni programı duyuruldu

PROF. DR. VOLKAN YAYLALI NEDEN VEFAT ETTİ?

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Kurucu Başhekimi ve Özel Yaylalı Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Volkan Yaylalı’nın vefat nedeni ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Volkan Yaylalı’nın bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.



Prof. Dr. Volkan Yaylalı kimdir, vefat nedeni nedir? Cenaze töreni programı duyuruldu

PROF. DR. VOLKAN YAYLALI KİMDİR?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı 28 Ekim 1965’te Denizli’de doğdu. İlkokulu Denizli Hürriyet İlkokulu’nda, ortaokulu Pamukkale Ortaokulu’nda, liseyi ise İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladı.

1983-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. Göz hastalıkları ihtisasını 1989-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yaptı.

1994 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Yaylalı, aynı yıl Yardımcı Doçent oldu. 2000 yılında Doçent 2006 yılında ise Profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Volkan Yaylalı kimdir, vefat nedeni nedir? Cenaze töreni programı duyuruldu

PROF. DR. VOLKAN YAYLALI CENAZESİ NE ZAMAN?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, 05 Şubat 2026 Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 10.00’da kurucusu olduğu Yaylalı Göz Hastanesi’nden uğurlanacağı belirtildi. Saat 12.00’de Pamukkale Üniversitesi’nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı, öğle namazına müteakip Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde kılınacak ardından merhumun naaşı Servergazi Mezarlığı’nda defnedilecek.



İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası