Al-Ittihad'den Fransız yıldız N'Golo Kante'yi uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katmayı başaran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e gönderdiği Yusuf Akçiçek için harekete geçti.

Fenerbahçe, Fransız orta saha N'Golo Kante sonrası Suudi Arabistan'dan bir transfer daha yapmak istiyor. Stoper bölgesine takviye planlayan sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı.

Yusuf Akçiçek

AL-HİLAL'E TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezon başında gönderdiği Yusuf Akçiçek için kulübü Al-Hilal'e teklif yaptı. Al-Hilal'in, değişen yabancı kuralı nedeniyle ana kadroya yazamaması halinde genç stoperin Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakacağı belirtildi.

YUSUF AKÇİÇEK'İN AL-HİLAL PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 22 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Al Hilal'e bonservisini verdiği Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan Ligi'nde 15 maça çıktı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına bir gol katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası