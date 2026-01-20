UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Inter ile Arsenal arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçın oynanacağı saat, canlı yayın bilgileri ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun neden oynamadığı merak ediliyor. Giuseppe Meazza’da oynanacak dev mücadele öncesinde tüm detaylar araştırılıyor.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda İtalya temsilcisi Inter, sahasında İngiliz devi Arsenal’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve Hakan Çalhanoğlu’nun durumu merak konusu oldu. Peki, Inter-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor?

INTER ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşması, 20 Ocak 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Karşılaşmaya Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu ev sahipliği yapacak. Grup aşamasında yoluna kayıpsız devam eden Arsenal, liderlik serisini sürdürmeyi hedeflerken, Inter ise sahasında alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmak istiyor.

INTER ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Arsenal karşılaşması, TRT’nin dijital platformu olan tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, platform üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Mücadele, şifresiz olarak televizyondan yayınlanmayacak. Yayına erişim için tabii platformu üyeliği gerekiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Napoli karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Arsenal maçında kadroda yer almayacak. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yaptığı açıklamada Çalhanoğlu’nun henüz hazır olmadığını ve Arsenal karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.

Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta görev alan tecrübeli orta saha, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

INTER ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez.

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Nørgaard, Merino, Nwaneri; Saka, Jesus, Eze.

