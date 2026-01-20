UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni hafta heyecanı başlarken karşılaşmaların yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Devler Ligi maçlarının hangi kanalda ve hangi platformlardan izlenebileceği netleşirken frekans bilgileri kontrol ediliyor.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın karşılaşmalarıyla birlikte yayın programı da belli oldu. Türkiye’deki futbolseverler, maçların canlı yayınlanacağı kanal ve platform bilgilerine odaklandı. TRT ekranları ve dijital platformlar üzerinden Devler Ligi heyecanı takip edilebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın hakları kapsamında karşılaşmalar, TRT çatısı altında futbolseverlerle buluşuyor. Maçların önemli bir bölümü TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Öte yandan haftanın öne çıkan bazı karşılaşmaları ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Böylece futbolseverler, seçili maçları ücretsiz şekilde izleme imkanı buluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? İşte yayın bilgileri!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçları, televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor. TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden karşılaşmalar canlı olarak izlenebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Bazı Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor’da şifresiz olarak yayınlanıyor. Tabii spor üzerinden yayınlanan maçlar için ise ücretli abonelik ile izlenebiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? İşte yayın bilgileri!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FREKANS BİLGİLERİ

Şifresiz yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları için TRT 1 ve TRT Spor’un uydu ve platform frekans bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ve TRT Spor, Türksat uydusu üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ayrıca Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlarda da TRT kanalları yer alıyor. Yayın frekansları ve kanal numaraları platformlara göre değişiklik gösterebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası