UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo Glimt, İngiliz ekibi Manchester City’yi sahasında ağırlıyor. Grup aşamasında kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saati netleşti. Avrupa futbolunun dev organizasyonunda oynanacak mücadele, futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, Bodo Glimt-Manchester City maçı hangi kanalda?

BODO GLİMT-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta kapsamında 20 Ocak 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, Norveç’in Bodo kentinde bulunan Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak. Manchester City, grup aşamasında topladığı puanlarla üst sıralardaki yerini korumayı hedeflerken, Bodo Glimt ise sahasında alacağı puan ya da puanlarla gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Bodo Glimt-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler ve maç yayın bilgileri

BODO GLİMT-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo Glimt-Manchester City karşılaşması, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayını dijital platform üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma şifresiz olarak televizyondan yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyen kullanıcıların Tabii Spor üyeliği üzerinden canlı yayına erişim sağlaması gerekiyor. Yayın akışı ve maç saati, platformun resmi yayın programında da yer alıyor.

BODO GMLİT-MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri, Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa, Doku, Haaland

