Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter'i 3-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve lig aşamasının son haftasına 21 puanla zirvede girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci hafta maçında Arsenal, deplasmanda Inter ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arsenal, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. İngiliz ekibine 3 puanı getiren golleri 10 ve 31. dakikalarda Gabriel Jesus, ve 84. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Inter'in tek golü ise 18. dakikada Petar Sučić'ten geldi.

ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Arsenal maçında oynamadı.

ARSENAL 7'DE 7 YAPTI

Bu skorla Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 7'de 7 yapan Topçular, 21 puanla son haftaya lider girdi. Inter ise 12 puanda kaldı.

Arsenal, Devler Ligi'nin son haftasında Kairat deplasmanına gidecek. Inter ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.

