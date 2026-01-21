Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Real Madrid, Arda Güler'in asist yaptığı maçta Monaco'yu 6-1 mağlup ederek ilk 8 adına önemli bir galibiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanyol devi Real Madrid, Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk etti.

MBAPPE DUBLE YAPTI

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 6-1'lik skorla kazandı. Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri 5 ve 26. dakikalarda Fransız yıldız Kylian Mbappe, 51. dakikada Franco Mastantuono, 55. dakikada Thilo Kehrer kendi kalesine, 63. dakikada Vinicius Junior ve 80. dakikada Jude Bellingham attı.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın golünde asisti yapan isim oldu. Bu sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda 31. maçına çıkan 20 yaşındaki orta saha, 3 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler sahne aldı, Real Madrid gol yağdırdı: Bernabeu'da 7 gol

REAL 15 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer aldı. Monaco ise 9 puanla 20. sırada kaldı.

SON MAÇ BENFICA İLE

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile deplasmanda karşılaşacak. Monaco ise Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u konuk edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası