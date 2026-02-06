Depremde iki evladını yitiren anne, “Beş gün boyunca enkaz başındaydılar. Devletin ne demek olduğunu o gün gördük” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşayan Selma Sönmez (55) ve ailesi, asrın felaketine evlerinde uyurken yakalandı.

Sönmez, enkazdan 8 saat sonra kurtarılırken kızları Feyza (21) ve Hatice Nur (27) sağ çıkamadı. Acılı anne, kızlarını ve aynı enkazdaki sekiz kişiyi kurtarmak için koşan Mehmetçiğin canla başla mücadelesini aradan üç sene geçmesine rağmen unutamıyor.

Evlatlarının cansız bedenlerini bulana kadar Mehmetçiğin enkaz başından ayrılmadığını belirten Sönmez “Depremi dört katlı aile apartmanında yaşandık. İki kızım da kendi odasında yatıyordu. Betonların altında şehadet ve tekbir getiriyorduk. Enkazda telefonu bulan eşim oğlumu arayıp ‘Biz enkazdayız, yetiş’ dedi. Oğlum bizi çıkardıktan sonra ilk gelenler askerlerimizdi” ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin bir an olsun bölgeden ayrılmadığını vurgulayan Sönmez şöyle devam etti:

"Kızlarımın cenazelerini beşinci gün alabildik. Devlet yok diyenler için devletimizin var olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin"

