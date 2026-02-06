Kızlarını toprağa verdi, vefayı kalbine kazıdı: Mehmetçiğin emekleri unutulamaz
Depremde iki evladını yitiren anne, “Beş gün boyunca enkaz başındaydılar. Devletin ne demek olduğunu o gün gördük” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da iki kızını kaybeden Selma Sönmez, aradan üç yıl geçmesine rağmen Mehmetçiğin enkazdaki kurtarma ve cenaze arama çalışmalarındaki özverili mücadelesini unutmadığını dile getirdi.
- Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.
- Selma Sönmez, depremde iki kızı Feyza (21) ve Hatice Nur'u (27) kaybederken, kendisi enkazdan 8 saat sonra sağ kurtarıldı.
- Sönmez, enkazdan kurtarılmaları ve kızlarının cenazelerinin beşinci gün bulunması sürecinde Mehmetçiğin ilk gelenler olduğunu ve bir an bile bölgeden ayrılmadığını belirtti.
- Acılı anne, Mehmetçiğin çabaları sayesinde devletin varlığını iliklerine kadar hissettiklerini ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşayan Selma Sönmez (55) ve ailesi, asrın felaketine evlerinde uyurken yakalandı.
Sönmez, enkazdan 8 saat sonra kurtarılırken kızları Feyza (21) ve Hatice Nur (27) sağ çıkamadı. Acılı anne, kızlarını ve aynı enkazdaki sekiz kişiyi kurtarmak için koşan Mehmetçiğin canla başla mücadelesini aradan üç sene geçmesine rağmen unutamıyor.
Evlatlarının cansız bedenlerini bulana kadar Mehmetçiğin enkaz başından ayrılmadığını belirten Sönmez “Depremi dört katlı aile apartmanında yaşandık. İki kızım da kendi odasında yatıyordu. Betonların altında şehadet ve tekbir getiriyorduk. Enkazda telefonu bulan eşim oğlumu arayıp ‘Biz enkazdayız, yetiş’ dedi. Oğlum bizi çıkardıktan sonra ilk gelenler askerlerimizdi” ifadelerini kullandı.
Mehmetçiğin bir an olsun bölgeden ayrılmadığını vurgulayan Sönmez şöyle devam etti:
"Kızlarımın cenazelerini beşinci gün alabildik. Devlet yok diyenler için devletimizin var olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin"