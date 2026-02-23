TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru takvimi ve sözleşme aşamasına ilişkin detaylar netleşti. 2025 yılı içinde yürütülecek dev sosyal konut hamlesi kapsamında yüz binlerce vatandaş uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Peki, TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? İşte detaylar...

500 Bin Sosyal Konut Projesi dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme planı ile ev sahibi olma imkanı sunarken kura çekimi süreci de hız kesmeden devam ediyor. Tüm resmi duyurular ve kura takvimi TOKİ’nin internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki, TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? İşte, tarihler ve 500 bin sosyal konut projesi sözleşme için gerekli belgeler...

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANIR?

TOKİ sözleşme süreci konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından başlayacak. Dairesi kesinleşen hak sahipleri, TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde bankalara giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşme imzalama aşamasında;

1.⁠ ⁠Başvuru kategorisine göre istenilen ikametgâh belgesini; adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

2.⁠ ⁠Emekli Kategorisine veya Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuranlardan,

başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu bildirir belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

3.⁠ ⁠Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) 4.⁠ ⁠3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine başvuruda bulunanlar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenecektir.

5.⁠ ⁠Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, (özel kesintilerden önce) en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için, en fazla aylık net 145.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

6.⁠ ⁠Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkuller için 24 Ekim 2025 tarihi

itibariyle ilgili Belediyesinden rayiç bedel tutarlarını gösterir belge.

7.⁠ ⁠Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az %40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi” (Başvuru dönemi itibariyle)

8.⁠ ⁠Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” (Başvuru dönemi itibariyle)

9.⁠ ⁠Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuru yapacakların, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak üzere ile ikamet ettiğini kanıtlayan belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)

10.⁠ ⁠Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisine başvuru yapacakların, 1005 Sayılı Kanun kapsamında, Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı,

11.⁠ ⁠Genç kategorisine başvuru yapacak vatandaşlarımız, T.C. kimlik kartı ve ikamet belgesi ile işlem yapacaklardır.

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.



Hak sahiplerine yapılacak her türlü bildirim, kısa mesaj (SMS) ve/veya resmi internet sitesi

üzerinden yapılacaktır.

Başvuru aşamasında bildirilen, iletişim bilgisinin değişmesi halinde, hak sahibi e-Devlet üzerinden TOKİ “İletişim ve Adres Bilgileri Güncelleme” sayfasından güncelleme yapabilecektir.



KDV ÖDEMESİ;

Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden

tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı tahsil edilecektir.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU İÇİMN TIKLAYINIZ.

