‘Filozof Atakan’ büyüdü! Yeni haliyle ortaya çıktı ve hedeflerini tek tek anlattı

Bir dönem herkesin konuştuğu ve ‘Filozof Atakan’ olarak anılan Atakan Kayalar, uzun süre sonra ortaya çıktı. Felsefe kitaplarına olan ilgisi ve konuşma üslubuyla dikkat çeken Kayalar; hedeflerini, gelecekteki hayallerini ve en büyük pişmanlığını TGRT Haber canlı yayınında anlattı.

10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söyleyen ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Filozof Atakan, TGRT haberdeki Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına programına konuk oldu. Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar’ın 5 yıl içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

“TESCİLLİ BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYEN OLMAK İSTİYORUM”

Lise 2. sınıfa giden Atakan Kayalar’a “Neler yapıyorsun, hayatında neler değişti?” sorusu yöneltildi. Kayalar, bu soruya şöyle cevap verdi:

“Çok şey değişti, en son TGRT yayınına çıktığımdan beri hayatımda ciddi değişimler yaşandı. Bu değişimlerin olumlu anlamda yaşanması beni gerçekten hayatta farklı noktalara sürükledi. Ama genel olarak hedeflerim pek değişmiş durumda değil.”

“En büyük hedefin ne?” diye sorulan Filozof Atakan, “Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum. Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım” dedi.

BİR GÜNÜNÜN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLATTI

“Bir günün nasıl geçiyor” sorusuna ise “Saat 8 gibi uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Daha sonra ilgilendiğim konular hakkında araştırmalar yaparak öğleden sonraya kadar belki zamanımı geçirdikten sonra dışarı çıkıyorum, bazen kitap okuyorum. Daha sonra akşam yemeğimi yiyip tekrar ilgilendiğim konular hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyorum” sözleriyle cevap verdi.

“ŞÖHRET BENİ PEK ETKİLEMEDİ”

Şöhretin hayatını pek etkilemediğini belirten Atakan Kayalar, “Pek etkilemedi ama etkilediyse de olumlu yönde etkilemiştir. Biraz daha uzaktan daha farklı bir his ortaya çıktı diyebilirim” şeklinde konuştu.

“ANEMLE KONUŞMAMDA BİR TALİHSİZLİK OLDU”

Annesi ile olan ve tepki toplayan konuşmasına da değinen ‘Filozof Atakan’ lakaplı genç isim, “Annemle konuşmamda bir talihsizlik oldu, kesinlikle böyle olmasını istemezdim ama o noktada da kötü bir niyete sahip olmadığımı belirtmek istiyorum” dedi.

“Yurt dışı hayalin var mı?” sorusuna ise “Tabii ki akademik gelişimimi yurt dışında sürdürmek benim için faydalı olur” şeklinde cevap verdi.