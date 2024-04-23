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Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Felsefe kitaplarına ilgisi ve konuşma üslubuyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Filozof Atakan'ın aradan geçen yıllardan sonra nerede olduğu merak konusu olmuştu. İşte şu anda 15 yaşında bir lise öğrencisi olan Atakan'ın son hali...

Yıllar önce bir kitapçıda yaptığı röportajla ülke gündemine oturan, o dönem 10 yaşında olan Atakan Kayalar, felsefeye merakı ve konuşma üslubuyla çok konuşulmuştu. 

Filozof Atakan, gündem olduğu zamanlarda oldukça takdir edilmişti. 

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 1. Resim

ATAKAN ORTAYA ÇIKTI

Yaşananların ardından sırra kadem basan Atakan'ın ne meslek yapacağı, hayatını nasıl devam ettireceği ise en merak edilen konulardan olmuştu.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 2. Resim

Aradan geçen yıllardan sonra herkes "Filozof Atakan nerede?" diye sordu.

Şu anda 15 yaşında olan Kayalar'ı CharmQuell isimli bir Youtube hesabı buldu. 

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 3. Resim

İşte internette kapsamlı bir araştırmayla son hali ortaya çıkan Filozof Atakan'ın son hali:

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 4. Resim

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 5. Resim

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 6. Resim

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 7. Resim

Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - 8. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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