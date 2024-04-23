Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı

Felsefe kitaplarına ilgisi ve konuşma üslubuyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Filozof Atakan'ın aradan geçen yıllardan sonra nerede olduğu merak konusu olmuştu. İşte şu anda 15 yaşında bir lise öğrencisi olan Atakan'ın son hali...

Yıllar önce bir kitapçıda yaptığı röportajla ülke gündemine oturan, o dönem 10 yaşında olan Atakan Kayalar, felsefeye merakı ve konuşma üslubuyla çok konuşulmuştu.

Filozof Atakan, gündem olduğu zamanlarda oldukça takdir edilmişti.

ATAKAN ORTAYA ÇIKTI

Yaşananların ardından sırra kadem basan Atakan'ın ne meslek yapacağı, hayatını nasıl devam ettireceği ise en merak edilen konulardan olmuştu.

Aradan geçen yıllardan sonra herkes "Filozof Atakan nerede?" diye sordu.

Şu anda 15 yaşında olan Kayalar'ı CharmQuell isimli bir Youtube hesabı buldu.

İşte internette kapsamlı bir araştırmayla son hali ortaya çıkan Filozof Atakan'ın son hali: