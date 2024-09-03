Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında kriz! Damat son noktayı koydu: Aile değil, para kavgası!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile uzun süredir arasının açık olduğu Tuğçe Tayfur arasında sular durulmuyor. Baba kız arasında yaşanan soyadı kavgasına anne Necla Nazır da katılmıştı. Son olarak Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın gündem olacak açıklamalar yaptı ve meselenin para olduğunu dile getirdi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur geçen sene Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti. Düğüne katılmayan baba Tayfur ile kızı Tuğçe arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Birçok sinema filminde rol alan ve söylediği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına “Soyadımı kullanma” çağrısı yapmıştı. Babasının kararına ateş püsküren kızı Tuğçe, soyadı hakkından dolayı babasının 50 milyon TL talep ettiğini belirterek veryansın etmişti.

TUĞÇE TAYFUR: DOSYA İÇERİĞİNİ GÖRÜNCE UTANCIMDAN YÜZÜM KIZARDI

Tuğçe Tayfur yaptığı açıklamada, “Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. ‘Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun’ dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma” ifadelerini kullanmıştı.

NECLA NAZIR’DAN FERDİ TAYFUR’A NE YAPTI TUĞÇE SANA?

Daha sonra ise baba kızın tartışmasına anne Necla Nazır da katılmış ve “Kızımın arkasındayım” mesajı vermişti.

Nazır açıklamasında “Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. Benim evladım sizin elinize doğdu ne yaptı Tuğçe size? Ben buradayım annesiyim evladımın arkasındayım” demişti.

DAMAT MUHAMMET AYDIN: CEBİMDEN PARA HARCAYARAK MARKA KURDUM

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan soyadı polemiğine son noktayı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın koydu. Show Haber’e konuşan Aydın, “Ben değerli büyüğüm, kayınpederimin sözünü dinleyip onu sahneye çıkarmayıp cebimden para harcayarak bir marka kuruyorum. Ve kurduğum markayı kızıma atfediyorum, ona veriyorum resmi olarak... Suçlu ben oluyorum. Bu çok acı...” dedi.

PATENTİNİ EVLENMEDEN ÖNCE ALMIŞLAR

Muhammet Aydın kayınpederi Ferdi Tayfur ile daha Tuğçe Tayfur ile evlenmeden önce anlaştıklarını, ‘Tayfur’ soy isimli bu markanın patentini de satın aldığını iddia etti.

FERDİ TAYFUR HAKKINI İSTEMİŞ

Açıklamalarına devam eden Muhammet Aydın, kayınpederiyle ilgili şunları söyledi: “Kendisinin beyanatı şu şekilde oldu: Kızım Güzel Sanatlar mezunusun. Bir marka kur. Olay sonra evliliğe gidince dedim ki ‘Ben kimseden sermaye istemiyorum.’ Öz sermayemden bir meblağ ayırdım. 1,5 yıldır emek veriyorum. İşletmeden hak alacağım vardır diyor beyanatında.”

Her şeyin marka 40 şubeye ulaştıktan sonra olduğunu dile getiren Muhammet Aydın, ayrıca “Bir şubeyken sorun yoktu. Olay 40 şubeye gelince ve sermaye büyüyünce değerli kayınpederimin de gözüne çarptı. Kamuoyuna sesleniyorum, eğer kayınpederim ‘Oğlum bu markayı kullanmayacaksın’ diye kendi ağzıyla beyanda bulunursa, ‘Bana ver, ortağın olacağım’ derse vermeye hazırım. Tüm kamuoyu şahit olsun” şeklinde konuştu.

Hak anlaşmazlığında iki taraf da yargıya başvurdu.