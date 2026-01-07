Resmi Gazete’de yayımlanan son kararnameyle birlikte birçok ilde görev değişikliği yapıldı. Valilik atamaları ve mülkiye başmüfettişliğine görevlendirmeler kamuoyunun gündemine girdi. Peki, hangi illerin valisi değişti? İşte vali atamaları yapılan iller....

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi, Türkiye genelinde idari yapıda önemli değişiklikler getirdi. Kararname kapsamında bazı illerde vali değişikliği yapılırken bazı valiler ise merkez teşkilatta yeni görevlere atandı. Bu kapsamda valisi değişen iller merak ediliyor.

HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Valiler Kararnamesi ile toplam 19 ile yeni vali atandı. Aynı kararname kapsamında 7 ilin valisi ise “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine getirildi

Vali değişikliği yapılan iller arasında Ardahan, Iğdır, Bingöl, Giresun, Karaman, Yalova, Trabzon, Düzce, Osmaniye, Eskişehir, Denizli, Adana, Aksaray, Kilis, Kırıkkale, Karabük, Niğde, Çankırı ve Ağrı bulunuyor. Atamalarla birlikte bazı illerde mevcut valiler başka illere görevlendirilirken, bazı ilçelerde görev yapan kaymakamlar da ilk kez vali olarak atandı.

VALİ ATAMALARI YAPILAN İLLER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır, Cahit Çelik Bingöl, Mustafa Koç Giresun, Hayrettin Çiçek Karaman, Ahmet Hamdi Usta Yalova, Tahir Şahin Trabzon, Mehmet Makas Düzce, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye, Erdinç Yılmaz Eskişehir, Yavuz Selim Köşger Denizli, Mustafa Yavuz Adana, Murat Duru Aksaray, Ömer Kalaylı Kilis, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale, Oktay Çağatay Karabük, Nedim Akmeşe Niğde, Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve Önder Bozkurt Ağrı valisi oldu.

Düzce Valisi Selçuk Arslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne getirildi.

