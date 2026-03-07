Sürpriz nikahlarıyla magazin gündeminde uzun süre konuşulan Gamze Özçelik ve Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik’in tanışma hikayesi ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Strik, “Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum” dedi.

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik ile Strik, Haziran 2024’te sürpriz bir törenle dünyaevine girmiş, mutluluklarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Reshad Strik, katıldığı “Bir Ramazan Akşamı” programında Özçelik ile tanışma sürecini anlattı. Strik, Gana’da bir köyü ziyaret ettiğini, iki yıl sonra Gamze Özçelik’in Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gittiğini söyledi.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik’in tanışma hikayesi ilk kez ortaya çıktı

Özçelik’in kendisine mesaj attığını aktaran Strik, Umuda Koşanlar Derneği’ne davet edildiğini ve burada Özçelik ile tanıştığını şu sözlerle dile getirdi:

“Gana’da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği’ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze’ye aşık oldum ve evlendik.”

“YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM”

Tanışmalarının ardından birlikte yardım çalışmalarına başladıklarını belirten Strik, eşine destek verdiğini ve birlikte sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Strik, Gamze Özçelik için “Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.

