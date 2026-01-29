Bir dönemin çok konuşulan çifti Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Murathan, 16 yaşına bastı. Yıllardır gözlerden uzak büyüyen Murathan’ın son hali, annesi Gamze Özçelik’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar’da bir dönem rol alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın sette başlayan ilişkileri evlilikle taçlandı. 19 Haziran 2008’de Büyükada’da gerçekleşen nikahla dünya evine giren çift, 30 Ocak 2010’da oğulları Murathan’ı kucaklarına aldı.

İkilinin mutluluğu ne yazık ki uzun sürmedi. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 26 Aralık 2011’de yollarını ayırdı. Boşanma süreci, anlaşmalı şekilde ilerlese de bir dönem dilekçenin geri çekilmesi ve mahkeme sürecinde basına yansıyan gerginliklerle gündeme geldi.

Murathan 16 yaşında! Gamze Özçelik’in oğlu koca delikanlı olmuş

“ÖNCE DUAM, SONRA ŞÜKRÜM…”

İkinci evliliğini oyuncu Reshad Strik ile yapan Gamze Özçelik, ilk evliliğinden olan oğlunun 16. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile kutladı. Özçelik, Murathan’ın fotoğrafına yer vererek, Sezen Aksu’nun “Canımsın Sen” şarkısını ekledi. Paylaşımında oğluna seslenen Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“Önce duam, sonra şükrüm… İyi ki doğdun. Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yaratıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum… Annen.”

16 yaşına basan Murathan’ın son hali, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

