İstanbul Eyüpsultan'da 93 yaşındaki bir kadının kaybolması üzerine başlatılan çalışmalarda, birlikte yaşadığı torunun, anneannesini Arnavutköy'de öldürdüğü ortaya çıktı. Evde bilekleri kesik ve baygın halde bulunan torun, verdiği ifadede anneannesini gezmeye çıkardığını, yaşanan tartışma sonrası öldürdüğünü ve cesedi Arnavutköy Balaban Köyü'nde boş bir alana bıraktığını söyledi. Bölgede yapılan aramalarda yaşlı kadına ait eşyalar ve saç örnekleri bulunurken, olayla ilgili aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da madde bağımlısı Volkan G., birlikte yaşadığı 93 yaşındaki anneannesi Fatma Demircan'ı gezmeye diye çıkarıp Arnavutköy'de öldürdü.

Olay, 21 Ocak’ta Eyüpsultan’da meydana geldi. Akşam saatlerinde Gülay G., bir süredir haber alamadığı annesi Fatma Demircan hakkında Eyüpsultan Akşemsettin Polis Merkezi'ne giderek, "Markete gittim, eve döndüğümde annem yoktu" diyerek kayıp müracaatında bulundu. İddiaya göre, 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu.

Olay üzerine polis ekipleri jandarmayla iletişime geçerek bir süredir haber alınamayan Fatma Demircan’ın izine ulaşmak için ortaklaşa çalışma başlattı. Gülay G. ve oğlu Volkan G., haber alamadığı annesi Fatma Demircan'ı birlikte kendi imkanlarıyla aramaya başladılar. Anne oğul, Arnavutköy Balaban Köyü'ne gitti. Köydeki vatandaşlarla da iletişime geçip kaybolan Fatma Demircan’ı aradıklarını söylediler. Anne ve oğlunun bu sürede köy muhtarıyla konuştukları da öğrenildi. Gülay G. ve oğlu Volkan G.'nin Arnavutköy’e gidip kayıp Fatma Demircan’ı aramaları üzerine ekipler çalışmalarına bu alanı da ekledi.

TORUN VOLKAN G., EVDE BİLEKLERİ KESİK VE BAYGIN HALDE BULUNDU

Fatma Demircan'ın ikamet ettiği Eyüpsultan'daki evine inceleme için giden ekipler, Demircan'la birlikte yaşayan torun Volkan G.'yi evde baygın ve bilekleri kesik halde buldu. Baygın halde bulunan Volkan G.'nin ardında bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Volkan G. tedavi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Volkan G., ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

ANNEANNESİNİ ÖLDÜRÜP CESEDİNİ ARNAVUTKÖY'DE BOŞ ALANA BIRAKMIŞ

Burada ekiplere verdiği çelişkili ifadenin ardından kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G. de gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden Volkan G.'nin burada polise verdiği ifadesinde, anneannesini hava alması için gezmeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

KAZMA KÜREK VE ÇİÇEKLE CESEDİN YANINA GİTMİŞ

Volkan G.'nin ifadesinin devamında ertesi gün boş alana bıraktığı cesedi mezara gömmek için bir markete gidip kazma kürek ve mezar çiçeği aldığını söylediği de öğrenildi.

KADAVRA KÖPEKLERİ TEPKİ VERDİ, EŞYALAR BULUNDU

Savcı eşliğinde yapılan keşif çalışmaları kapsamında Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Arnavutköy ilçesi Balaban köyünde bulunan Terkos Gölü çevresine götürüldü. Volkan G., cinayeti nasıl işlediğini o gün neler yaşandığını anlattı. Volkan G.’nin anlattıklarından hareketle ekipler, iş makinesi ve kadavra köpekleri ile birlikte göl çevresine yoğunlaştı. Köpekler eşliğinde yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde torunu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan’a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bulunan örnekler olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak eşleştirme amaçlı incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatma Demircan’ın öldürülmesine ilişkin torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G. ve damadı Veli G.’ ve Volkan G’nin eski eşi Meltem Y. gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası