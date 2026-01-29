ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik saldırını tehditlerini artırmasının ardından İran’da ‘herhangi bir savaş ihtimaline karşı’ harekete geçildi. Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, halkın korunmasına yönelik sığınak inşası ve tehlike sirenleri sisteminin kurulması için düğmeye basıldığını aktardı.

İran'a yönelik tehditlerini yineleyen ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada, "İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızlı şekilde hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo; başında da büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela’da olduğu gibi, gerekirse hız ve şiddet kullanarak görevini süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir." ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık olarak 'bir savaş ihtimaline karşı’ düğmeye basan Tahran yönetimi, halkın sığınması için yeni sığınaklar inşa etmeyi planlanıyor. İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, konuya ilişkin bilgi verdi.

ABDnin tehdidinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken hamle: Sığınaklar kuruluyor

"HALK, HERHANGİ BİR TEHLİKE ANINDA BURAYA SIĞINABİLECEK"

Tahran Belediye Başkanı Zakani, "12 günlük (İsrail'le) savaşın ardından bu konuda planlama yaptık. Otopark-sığınak modeli üzerinden bir imkan oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece halk, yıl boyunca yeraltı otoparkları ve diğer yeraltı imkânlarından yararlanabilecek, herhangi bir tehlike anında bunları sığınak olarak kullanabilecektir." dedi.

İLERLEYEN YILLARDA TÜM MAHALLELERDE KURULACAK

Kentsel sığınak projelerinin öncü nitelikte olduğunu savunan Zakani, şu ana kadar iki noktanın belirlendiğini ancak hedefin ilerleyen yıllarda tüm mahallelerde "otopark-sığınaklar" kurmak olduğunu dile getirdi.

ABDnin tehdidinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken hamle: Sığınaklar kuruluyor

İranlı yetkili, bu kapsamda metro hatlarının mevcut kapasitesinden de yararlanılmasının planlandığını ifade ederek, gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve halkın bu hizmetten faydalanabilmesi için uygun koşulların oluşturulduğunu kaydetti.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

ABDnin tehdidinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken hamle: Sığınaklar kuruluyor

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Yapılan karşılıkla açıklamalarla İran-ABD arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, ABD'nin İran'a muhtemel saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını günden güne arttırması dikkati çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası