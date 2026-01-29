Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan “İmam hatip liselerine ilişkin proje için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındı” iddiasını yalanladı. Bakanlık iddiaya ilişkin “Kesinlikle gerçek değildir. Proje için 2026 yılı ödeneği 40 milyon lira olarak öngörülmüştür” dedi.

Sosyal medyada gündem olan “2027'ye kadar imam hatip liseleri için 152,4 milyon lira harcanacak, proje için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındı" iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) cevap geldi.

MEB’den ‘Alman bankasından kredi alındı’ iddiasına yalanlama: Gerçek değil

“GERÇEK DEĞİL”

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten MEB, “Proje için 2026 yılı ödeneği 40 milyon lira olarak öngörülmüştür. Haberde yer alan 'Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı' iddiası kesinlikle gerçek değildir” dedi.

MEB’den ‘Alman bankasından kredi alındı’ iddiasına yalanlama: Gerçek değil

“67 MİLYON 470 BİN LİRA KAYNAK AYRILMIŞTIR”

Yazılı bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:

Kamu Yatırım Programları kapsamında yürütülen 'İmam Hatip Okulları Başarısının Artırılmasına Yönelik AR-GE ve Proje Çalımaları' için 2020-2026 yılları arasında toplam 67 milyon 470 bin lira kaynak ayrılmıştır. Proje için 2026 yılı ödeneği 40 milyon lira olarak öngörülmüştür. Haberde yer alan 'Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı' iddiası kesinlikle gerçek değildir.

MEB’den ‘Alman bankasından kredi alındı’ iddiasına yalanlama: Gerçek değil

“YALNIZCA SINAV BAŞARISINA YÖNELİK DEĞİL”

Bakanlık, adı geçen okullarda yürütülen proje çalışmalarının yalnızca sınav başarısına yönelik değil, rehberlik ve destekleme, okuma kültürünün geliştirilmesi, kültür-sanat ve edebiyat programları, öğrenci değişim faaliyetleri, dijital içerik üretimi, yapay zeka destekli eğitim uygulamaları ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi projelere katılım bazında çok boyutlu eğitim faaliyetlerini kapsadığını belirtti.

MEB’den ‘Alman bankasından kredi alındı’ iddiasına yalanlama: Gerçek değil

“BAKANLIK VERİLERİYLE ALAKASI YOK”

Açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin 13 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin de bir yalanlama açıklaması yaptığı hatırlatıldı:

Okul türlerine yönelik 'ayrıştırıcı' bir maksatla yazıldığı aşikar olan haberde kullanılan rakamların Bakanlık verileriyle uzak yakın bir alakası bulunmamaktadır. Gündemi meşgul eden ve kamu vicdanını örseleyen bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

MEB’den ‘Alman bankasından kredi alındı’ iddiasına yalanlama: Gerçek değil

Haberle İlgili Daha Fazlası