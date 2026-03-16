Son dönemde dolandırıcılar, evlerinde meydana gelen hasar sonrası sigorta şirketlerinden ödeme alan vatandaşları hedef alıyor.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Sigorta dosyalarına ve kişisel bilgilere erişerek mağdurları arayan dolandırıcılar, kendilerini sigorta şirketi görevlisi olarak tanıtıp “Hasar ödemesi yapıldı ancak şimdi rücu işlemi başlatılacak” deyip para talep ediyor. Hukukçu Gizem Gonce, son olarak bir müvekkilin de aynı yöntemle dolandırılmak istendiğini söyledi.

Gizem Gonce, “Son dönemde bu tür vakalar artmış durumda. Dolandırıcılar telefonla mağduru arayarak, ‘dosyanızı takip ediyoruz’, ‘tazminatınızı alacağız’, ‘masraf yatırmanız gerekiyor’” gibi ifadelerle para istiyor. Vatandaşlar doğrudan avukatlarla ya da kendisini avukat olarak tanıtan kişilerle de karşılaşabiliyor. Kurum adı kullanma, örgütlü şekilde hareket etme gibi durumlar da olabildiğince yaygın. Telefonla sizi arayıp para isteyen kişilere itibar etmeyin” dedi.

İşin içinde avukat ya da resmî bir kurum varsa, bunun TCK madde 158’e göre 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olduğuna dikkat çeken Gonce, “Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların yapmaları gereken ilk adım asla para ödememeleri ve sigorta şirketini aramaları. Vatandaşın dolandırıldığını anladığında savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekiyor. KVKK başvurusu yaparak veri sızıntısı varsa ilgili sigorta şirketini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet edebilirler” diye konuştu.

Sigorta dosyalarında önemli kişisel bilgilerin yer aldığını ifade eden Gonce şu açıklamalarda bulundu: Bu dosyaların içinde kimlik bilgileri, telefon numarası ve adres, sağlık bilgileri, kaza tutanakları ve hasar bilgileri bulunur. Öncelikle, bu kişisel verilerin üçüncü kişilere geçmesi hukuka aykırı bir durum. Bu veriler kişisel veri, hatta bazı durumlarda özel nitelikli kişisel veri sayılır. Eğer bu bilgiler sigorta şirketi çalışanı, eksper, aracı kurum, çağrı merkezi çalışanı tarafından yetkisiz kişilere verilirse veya sızdırılırsa, bu hem idari hem cezai sorumluluk doğurur. Para cezası 600 bine kadar çıkabilir. Eğer bilinçli veya ihmalden kaynaklı bir veri sızması söz konusu ise sigorta şirketinin kapatılmasına kadar gidecek yaptırımları olabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası