Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi sevilen yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, bu kez yeni sinema filmi “Ketenpere Dalavere” ile magazin gündeminde yer aldı. Filmin galasında objektiflere yansıyan Sezer’in son görüntüsü, verdiği kilolar ve yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti.

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi projelerle uzun yıllardır izleyiciyle buluşan Şafak Sezer, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle daha önce de gündeme gelmişti. Ünlü isim, “Ketenpere Dalavere” filminin galasında sergilediği yeni görünümüyle bir kez daha konuşulan isimler arasına girdi.

Şafak Sezer’in gala görüntüsü çok konuşuldu! Değişimine yorum yapmadan edemediler

YÜZÜNDEKİ FARKLILIK DİKKAT ÇEKTİ

Gala gecesinden sonra Sezer’in yüzündeki farklılıklar sosyal medyada ilgi çekti. Bazı kullanıcılar, oyuncunun yüzündeki şişliğe dikkat çekerek botoks yaptırdığı yönünde iddialarda bulundu, bu konuda çeşitli yorumlar yaptı.

ESPRİLİ CEVAP: 8 GÜNDE 8 KERE ŞİŞİP GELİYORUM

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 55 yaşındaki Şafak Sezer’in yağ aldırdığı ve kısa sürede dikkat çekici bir şekilde kilo verdiği yönünde haberler de basında yer almıştı. Ünlü komedyen, bu iddialara daha önce yaptığı açıklamada esprili bir üslupla cevap vererek “Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum” demişti.

Sezer, evinde kullandığı bir alet sayesinde kısa sürede kilo verip tekrar aldığını ima etmiş ve konuyla ilgili söylentilere mizahi bir yaklaşım sergilemişti.

