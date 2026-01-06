Survivor 2018 yarışmasına katılarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan ve adını duyuran Cumali Akgül, son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan ‘öldü’ iddialarına karşı net bir açıklama yaptı.

2018’dE Gönüllüler takımında mücadele ettiği sezonun ardından adını duyuran Cumali Akgül hakkında bazı sosyal medya hesaplarında, hayatını kaybettiğine dair asılsız haberler yayıldı ve bu haberler hem sevenlerini hem de yakın çevresini tedirgin etti.

“Survivor Cumali Akgül öldü” haberleri yayıldı! Açıklama geldi

Gerçekle bağdaşmayan iddiaların hızla yayılması üzerine Cumali Akgül, kendi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, hakkındaki ölüm haberlerinin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"BEN İYİYİM, KAZA YAPMADIM"

Açıklamasında, kendisini merak eden ve arayarak durumunu öğrenmek isteyen tüm arkadaşlarına teşekkür eden Akgül, “Yalan haber ama yine de arayan soran bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben iyiyim ve kaza yapmadım” ifadelerini kullandı.

“Survivor Cumali Akgül öldü” haberleri yayıldı! Açıklama geldi

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül, 1985 doğumlu ve Iğdırlı bir yarışmacıdır; evli ve 4 çocuk babasıdır. 2018 yılında Survivor Gönüllüler kadrosunda yer almış, yarışmaya kabul edilmek için Iğdır’dan İstanbul’a yaklaşık 1.500 kilometre yürüyerek gelmesiyle dikkat çekmiştir. Yarışmadaki azmi ve motivasyonu ile tanınmış, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası