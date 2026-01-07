Hatay’ın Arsuz ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Arsuz-İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Ş.S. yönetimindeki minibüs ile N.Ç. idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 2 cipe çarptı ve devrildi.

Minibüs ile tır çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

18 YARALI VAR

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralanan 18 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralılardan birinin durumu ağır.

