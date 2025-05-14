Anne olmak 23 yılda 9 sene ileri gitti! Doğurma yaşı 29'a çıktı

Doğurganlık hızı 2001’de 2,38 çocukken geçen yıl 1,48 oldu. Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin doğum hızının en yüksek olduğu iller. En düşük şehirler ise Bartın ve Eskişehir oldu. Eğitim seviyesi yükseldikçe doğurganlık hızı düşüyor. Ülke genelinde doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,3...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2024 doğum istatistikleri, nüfus artış hızının artık kırmızı alarm verdiğini gözler önüne serdi. Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2024 yılında 29,3 oldu. İlk doğumunu geçen yıl yapan annelerin ortalama yaşı ise 27,3 olarak belirlendi.

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İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2024 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu şehir 29,4 ile Tunceli olurken bu şehri 29 ile Artvin, 28,8 yaşla İstanbul takip etti. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu şehirler ise her biri 24,4 ile Şanlıurfa ve Muş oldu. Bu illeri 24,5 yaşla Ağrı, 25,2 yaşla Gaziantep izledi. Çoğul doğum sayısı 2024 yılında 31 bin 109 oldu. Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001 yılında en yüksek binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2024 yılında binde 100 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

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Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,28 çocukla Şanlıurfa’da kaydedildi. En düşük olduğu il ise 1,12’şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu. Toplam doğurganlık hızının üç çocuk ve üzerinde olduğu şehir sayısı 2017’de 10 iken 2024’te ise sadece Şanlıurfa kaldı. Öte yandan, eğitim seviyesi yükseldikçe doğurganlık hızının düştüğü görüldü.