Beyaz’la Joker yarışmasında “Mimar Sinan hayatı boyunca kaç padişahın yaşadığını görmüştür?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Program esnasında Mimar Sinan ve Osmanlı tarihine ilişkin sorunun cevabı merak edildi. İşte, Mimar Sinan'ın hayatı boyunca gördüğü padişahlar...

Beyaz'la Joker programında sorulan tarih sorusu izleyiciler arasında gündem oldu. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen yarışmada, Osmanlı’nın önemli isimlerinden Mimar Sinan’la ilgili yöneltilen soru kısa sürede merak konusu haline geldi.

MİMAR SİNAN HAYATI BOYUNCA KAÇ PADİŞAHIN YAŞADIĞINI GÖRMÜŞTÜR?

Şıklar:

3

4

5

6

Yarışmada aktarılan bilgilere göre cevap 5 olarak açıklandı. Mimar Sinan bazı kaynaklara göre II. Beyazıd döneminde doğmuş, Yavuz Sultan Selim döneminde Yeniçeri Ocağı'na alınmıştır. Ardından Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde baş mimar olarak görev aldı.

