2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu liglerin tescil kararlarını açıkladı. Süper Lig’den düşen ve alt liglerden yükselen takımlar futbolseverlerin gündeminde yer aldı. İşte, Süper Lig'e yükselen takımlar...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 19 Mayıs 2026 tarihli toplantısında Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig sezon sonuçlarını resmen tescil etti. Açıklanan kararla birlikte liglerde yükselen ve küme düşen ekipler de kesinleşti.

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

2025-2026 sezonunun ardından Trendyol Süper Lig'e ilk sırada Erzurumspor FK ardından Amed SK yükseldi. Lige yükselecek üçüncü ve son takım ise play-off maçıyla belli olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak final maçının kazananı Süper Lig'e yükselen son takım olacak.

Süper Lige hangi takımlar çıktı? Süper Lige çıkan ve küme düşen takımlar 2026

Öte yandan alt liglerdeki durumda belli oldu. 2025-2026 sezonunun ardından Trendyol 1. Lig’e yükselen takımlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklandı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’u lider tamamlayan Batman Petrol Spor ile Kırmızı Grup lideri Bursaspor doğrudan üst lige yükseldi.

Play-off müsabakalarının ardından başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor da Trendyol 1. Lig bileti alan ekipler arasında yer aldı.

Nesine 3. Lig’de ise grup liderleri ve play-off galipleri bir üst lige yükselmeyi başardı. 1. Grup lideri İnegöl Kafkas Spor, 2. Grup lideri 12 Bingöl Spor, 3. Grup lideri Sebat Gençlik Spor ve 4. Grup lideri Kütahyaspor üst lige çıktı.

Play-off sürecini başarıyla tamamlayan Çorlu Spor 1947 ile 52 Orduspor da Nesine 2. Lig’e yükselen takımlar arasında yer aldı. TFF’nin açıkladığı kararlarla birlikte yeni sezon öncesi lig yapılanması kesinleşmiş oldu.

Süper Lige hangi takımlar çıktı? Süper Lige çıkan ve küme düşen takımlar 2026

SÜPER LİG'DEN KÜME DÜŞEN TAKIMLAR LİSTESİ 2026

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı tescil kararına göre Trendyol Süper Lig’de sezonu son üç sırada tamamlayan ekipler küme düştü. Buna göre Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası