Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şike iddialarının gölgesinde geçtiğini öne sürdüğü futbol sezonunda küme düşmenin kaldırılması çağrısında bulundu.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, bazı kulüp yöneticileri ve futbolcuların adının şike iddialarına karıştığını belirterek mevcut sezonun sportif açıdan adil bir zeminde tamamlanamayacağını ifade etti.

Arıkan, aynı şirketin yönettiği kulüplerin bulunduğu ve bazı kulüp başkanlarının soruşturmalarla anıldığı bir ortamda 'adil rekabetten söz edilemeyeceğini' savundu. UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına aykırı durumların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Arıkan, liglerin mevcut haliyle tescil edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

"LİGLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Açıklamasında çözüm önerisi de sunan Arıkan, bu sezon tüm liglerde küme düşmenin kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “Temiz futbol ve adil yönetim için ligler yeniden değerlendirilmelidir” görüşünü paylaştı.

Arıkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Temiz futbol, adil yönetim! Bu sezon, birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün degildir. Aynı şirket tarafından yönetilen iki kulübün bulunduğu, kulüp başkanlarının şike soruşturmalarıyla anıldığı bir ortamda ‘sportif rekabetten’ söz edilemez. UEFA ve TFF mevzuatlarına açıkça aykırı olan bu tablo görmezden gelinmemelidir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir."

