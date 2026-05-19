İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında, E.Ç.M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı.
BİİR GENÇ CANINDAN OLDU, YARALILAR VAR
Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Fatih'te feci kaza! İETT otobüsüne çarpan skuter sürücüsü 10 metre sürüklendi!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR