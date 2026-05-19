Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında, E.Ç.M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı.

Yusuf Kılıç

BİİR GENÇ CANINDAN OLDU, YARALILAR VAR

Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazada ağır yaralanan Yusuf Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası