İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! 5 il için sarı kod verildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için uyarı geldi. Meteoroloji duyurmuştu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için sarı kod verildi. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istendi.
- İçişleri Bakanlığı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
- Yarın bu illerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
- Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
- Vatandaşlar sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Buna göre, yarın Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Okullar 3 gün tatil edildi! Valilik duyurdu, Tokat'ta sağanak hayatı felç etti
HAYATİ UYARI GELDİ
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.