2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken gözler Tarkan’a çevrildi. Ünlü şarkıcı, yeni milli takım marşı için net konuşmadı ama 'sürpriz olabilir' diyerek beklentiyi yükseltti.

A Milli Futbol Takımı'mızın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması ile futbol dünyası heyecanlandı. Öte yandan ilk akıllara gelen ise yeni bir 'milli takım marşı' yazılıp yazılmayacağı oldu. Gözler, 2002 Dünya Kupası için hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla hafızalara kazınan Tarkan'a çevrildi.

Tarkan, havaalanında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. TV8'in haberine göre; ünlü şarkıcı mevcut marşın güçlü olduğunu vurgularken, yeni bir çalışma için kesin konuşmaktan kaçındı.

"UÇAKTA BİR ŞEYLER OLDU"

"Valla var olan marşımız güzel diye düşünüyorum" diyen Tarkan, "Yenisine gerek var mı düşünmek lazım. Emin değilim yani" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kesin konuşmaktan kaçınan ünlü isim, "Uçakta bir şeyler oldu... Söz vermiyorum tabii ama sürprizler olabilir" dedi.

Bu sözler yeni bir marş ihtimaline kapıları tamamen kapatmayan ancak netlik de içermeyen bir mesaj olarak yorumlandı.

SİNAN AKÇIL'DAN YEŞİL IŞIK

Öte yandan Sinan Akçıl, Kosova galibiyetinin ardından kendisine gelen mesajlara cevap vermiş ve "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım için marş hazırlama konusuna yeşil ışık yakmıştı.

Ardından bir açıklama daha yapan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Ünlü müzisyen, paylaşımında "Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor. Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı beyaz. Allah’a şükür, iyi ki varlar" demişti.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada Türkiye'nin maçları ise şöyle:

14 Haziran 2026: Türkiye–Avustralya / TSİ 07.00

19 Haziran 2026: Türkiye–Paraguay / TSİ 07.00

25 Haziran 2026: Türkiye–ABD / TSİ 05.00

Haberle İlgili Daha Fazlası