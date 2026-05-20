Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih süreci tamamlandı. Tercihlerini yapan binlerce adayın gündeminde sonuç tarihi var. Uzmanlık eğitimine geçişte önemli bir aşama olan tercih sürecinin değerlendirmeleri sona erdikten sonra sonuçlar online olarak paylaşılıyor. Peki, TUS 2026 yerleştirme sonuçlarında son durum ne? TUS 1. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan TUS tercihleri için değerlendirmeler devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusuyla adaylar yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. eki, 2026 TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır?

TUS tercih sonuçları için net tarih bilgisi verilmedi. Ancak geçen yılın takvimine bakıldığında, 2025-TUS 2. dönem tercihleri 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim’de paylaşılmıştı. Bu nedenle 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçlarının 20-23 Mayıs tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuç duyurusu ardından yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

