NATO Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç’te başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Ankara’da düzenlenecek liderler zirvesinin hazırlıklarını müttefiklerle değerlendirecek. Toplantıda savunma harcamaları, Ukrayna’ya destek, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve “360 derece güvenlik” yaklaşımı öne çıkacak.

YEŞİM ERASLAN- NATO’da liderler düzeyindeki kritik zirveye haftalar kala diplomasi trafiği hız kazandı. İsveç’in Helsingborg şehrinde bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ana gündemi Türkiye’de yapılacak Liderler Zirvesi olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı toplantı, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları buluşması olması sebebiyle kritik önem taşıyor.

Toplantıda Ankara zirvesinin hazırlıkları, İttifak’ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayiinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna’ya yardımların sürdürülmesi ile artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

İran bağlamındaki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı’ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliği bakımından yansımaları ve küresel güvenlik ortamına etkileri, İttifak’ın Güney’e yönelik politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmelerin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bilgilendirme yapacak ve Türkiye’nin beklentilerini paylaşacak.

“360 DERECE GÜVENLİK” VURGUSU

Fidan’ın ayrıca, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı ve transatlantik bağın korunması hususlarında Türkiye’nin değerlendirmelerini aktarması, Ankara’nın İttifak’a katkıları hakkında bilgi vererek savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü konusunda örnek uygulamaları dikkate getirmesi bekleniyor.

Bütün istikametlerden yönelen her türlü tehdide mukabele edilmesini teminen 360 derece güvenlik yaklaşımının önemine dikkat çekecek olan Fidan, İttifak’ın güney komşuluk bölgesiyle angajmanının geliştirilmesinin ve terörle mücadelenin ilerletilmesinin elzem olduğunu kaydedecek.



