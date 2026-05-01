Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinde son durumun ele alındığı aktarıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

