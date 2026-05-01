Gaziantep FK ile Beşiktaş, ligin 32. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya geri sayım başlarken futbolseverler ''Gaziantep-Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Gaziantep-Beşiktaş canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler...

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda topladığı 56 puanla 4. sıradaki yerini koruyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan takım, deplasmanda kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 31 haftada topladığı 37 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Gaziantep-Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Muhtemel ilk 11ler: Gaziantep-Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

GAZİANTEP-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Gaziantep-Beşiktaş maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep-Beşiktaş maçı bugün saat 20.00’de başlayacak.

GAZİANTEP-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep-Beşiktaş maçında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy’da olacak. Yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak.

VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk yer alacak, AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan bulunacak.



GAZİANTEP-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gigado, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Olaitan, Rashica, Jota Silva, Mustafa Erhan

