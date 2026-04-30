Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı: Amedspor'un kritik maçı dev ekranlarda
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'in, deplasmanda Iğdır FK ile oynayacağı kritik maçı futbolseverlere canlı izletmek amacıyla kentin iki farklı noktasına dev ekran kurma kararı aldı.
Trendyol 1'inci Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, sezonun son maçında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Iğdır FK'ya konuk olacak. Karşılaşma, Güneydoğu Anadolu ekibinin Süper Lig'e çıkma şansı açısından büyük önem taşıyor.
İKİ NOKTADA DEV EKRAN
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı için Kayapınar ilçesindeki Parkorman'a ve kent meydanına dev ekran kuracak. Futbolseverler, bu iki noktada canlı olarak Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig yolundaki kritik mücadelesini izleyebilecek.
SÜPER LİG'E YENİ TAKIMI ERZURUMSPOR FK
Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor ile aynı puana sahip. Karşılaşmadan alınacak sonuç, şampiyon Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e direkt çıkma hedefi açısından belirleyici olacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve yardımcısı Doğan Hatun, kenti temsil eden Amedli futbolculara ve teknik ekibine başarılar diledi.