Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren TFF 1'inci Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Son 4 maçını kazanamayan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son olarak Bodrum FK ile berabere kalmıştı.

Trendyol 1'inci Lig'in 37'nci haftasında oynadığı Bodrum FK maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal dönemi sona erdi.

Mesut Bakkal

"BAKKAL VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Diyarbakır kulübünden yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

4 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Amed Sportif Faaliyetler'de 16 Şubat 2026 tarihinde Sinan Kaloğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine gelen Bakkal, 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki takım, son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile galibiyete hasret kaldı.

