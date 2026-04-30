Bursa’da genç avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyon liralık alacak davasını geri çekmemesi nedeniyle tehdit edildiği öne sürülen kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansırken, şüpheli Hakkı Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 29 Nisan saat 17.00 sıralarında Ağaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Elif Ç.’nin 5 milyon liralık plastik meyve kasası alacağı nedeniyle açılan davayı geri çekmemesi üzerine taraflar arasında gerilim yaşandı. Avukat Hatice Kocaefe’nin yürüttüğü davada geri adım atılmaması sonrası şüphelinin tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe'yi hayattan koparan şüpheli yakalandı

ABLASINI VURDU, GENÇ AVUKATI ÖLDÜRDÜ

Olay günü araçla bölgeye gelen şüpheli, depodan çıkıp yola doğru yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü keserek otomobilin içinden ateş açtı. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar net şekilde görüldü.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Ç., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.

DUVAĞIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe Odunluk Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze namazına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, aile fertleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

