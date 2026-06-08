ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Elijah, doğa sevgisini tehlikeli bir boyuta taşıdı. Yakaladığı yılanlara ve arılara kendisini bilinçli olarak ısırtan çocuk, bu anları sosyal medyada paylaşarak kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

ABD’nin Missouri eyaletinde, Ozark Dağları’nın eteklerinde yaşayan 12 yaşındaki Elijah, akranlarından çok farklı bir hobiye sahip. Doğadaki yılanları elleriyle yakalayan ve hatta onların kendisini ısırmasına izin veren küçük çocuk, sosyal medyada paylaştığı videolarla bir anda ilgi odağı oldu. Takipçilerinin “Ozarkların Kralı” lakabını taktığı Elijah’ın videoları kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenmeye başladı.

“ARKADAŞLARIM İNANMADIĞI İÇİN BAŞLADIM"

Doğayla iç içe büyüyen bir aileden geldiğini belirten Elijah, ilk deneyimini henüz 9 yaşındayken kazara yaşadığını söylüyor. Sosyal medyada içerik üretmeye başlama hikayesini ise şu sözlerle anlatıyor:

"Arkadaşlarım yılan ısırığının acıttığına inanmıyordu, ben de onlara kanıtlamak istedim. Videolar tutup takipçim artınca çok şaşırdım."

İzleyenler şokta! 12 yaşındaki fenomen, takipçi uğruna kendisini yılanlara ısırtıyor

“10 BİN TAKİPÇİDE BİR KENDİMİ ARILARA SOKTURACAĞIM”

Elijah’ın tehlikeli şovları sadece yılanlarla da sınırlı değil. Sayfası büyüdükçe çıtayı artıran çocuk, "Her 10 bin yeni takipçide kendimi bir yaban arısına sokturacağım" diyerek izleyicileriyle iddiaya giriyor. Bir videosunda boynuna doladığı yılanın kendisini ısırmasına izin veren Elijah, acıyı 10 üzerinden 5 olarak puanlıyor.

ANNESİ ZEHİRLİ OLANLARI AYIRT ETMEYİ ÖĞRETİYOR

Elijah, risk almadan önce yılanları dikkatle incelediğini söylese de bu durum ailesinde bölünmeye yol açmış durumda. Babası ve kardeşleri de yılanlarla iç içe bir hayat sürerken, annesi durumdan oldukça endişeli. Küçük çocuk, annesinin kendisini korumak için zehirli ve zehirsiz yılanları ayırt etme konusunda sıkı bir eğitime tabi tuttuğunu belirtiyor.

İzleyenler şokta! 12 yaşındaki fenomen, takipçi uğruna kendisini yılanlara ısırtıyor

İZLEYİCİLERİNİ UYARIYOR

Sosyal medyada kazandığı şöhrete rağmen Elijah, izleyicilerine karşı sorumluluk hissettiğini söylüyor. Yaşına göre oldukça riskli maceralara atılan küçük fenomen, kendisini izleyen akranlarına ve yetişkinlere önemli bir uyarıda bulunuyor. Kendi yaptıklarının kesinlikle taklit edilmemesi gerektiğini vurgulayan Elijah, vahşi doğayla bağ kurarken mutlaka bilgi ve bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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