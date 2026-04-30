30 Nisan BUSKİ su kesintisi programı Bursa genelinde yeniden gündeme geldi. Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere birçok ilçede planlı çalışma ve arıza kaynaklı kesintilerin saatleri netleşirken, vatandaşlar “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor.

BUSKİ tarafından yayımlanan güncel su kesintisi duyuruları sonrası 30 Nisan Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. Planlı altyapı çalışmaları ile arıza kaynaklı müdahaleler nedeniyle farklı ilçelerde uygulanacak kesinti programı, özellikle günlük yaşamını etkileyecek bölgelerde yakından takip ediliyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlar BUSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden güncel kesinti listesine ulaşabiliyor. Ayrıca Alo 185 hattı üzerinden mahalle bazlı detaylı bilgi alınabiliyor. 30 Nisan 2026 itibarıyla Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde çeşitli mahallelerde su kesintileri uygulanıyor.

BUSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 30 NİSAN 2026

Mustafakemalpaşa su kesintisi:

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye Mahalleleri

Başlangıç: 28 Nisan 2026 - 09.00

Bitiş: 3 Mayıs 2026 - 18.00

Saatler: Her gün 09.00 - 18.00 arası zaman zaman

Mustafakemalpaşa/Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye Mahalleleri

Başlangıç: 4 Mayıs 2026 - 09.00

Bitiş: 9 Mayıs 2026 - 18.00

Saatler: Her gün 09.00 - 18.00 arası zaman zaman

Osmangazi su kesintisi: İsmetiye Mahallesi, 2. İnen Sokak ve çevresi

Başlangıç: 30 Nisan 2026 - 11.00

Bitiş: 30 Nisan 2026 - 13.00

Yıldırım su kesintisi: Ortabağlar Mahallesi, 5. Nur Sokak ve çevresi

Başlangıç: 30 Nisan 2026 - 09.00

Bitiş: 30 Nisan 2026 - 12.00

Yıldırım/Zümrütevler Mahallesi, Kopal Sokak ve çevresi

Başlangıç: 30 Nisan 2026 - 10.00

Bitiş: 30 Nisan 2026 - 13.00

Haberle İlgili Daha Fazlası