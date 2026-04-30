Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandı. Kilosu 300-350 lira arasında satılan üzümler, iç piyasanın yanında Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen üzümler olgunlaştı. Seralarda üretilen üzümlerin hasadına başlandı.

Hasat başladı, kilosu 350 lira! Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor

İLK HASAT 6 DÖNÜMLÜK SERADA

Sezonun ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serasında yapıldı. Tarım işçilerince toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra hale gidecek araçlara taşındı. Üretici Mustafa Sak, gazetecilere, serasından 17 ton rekolte beklediğini söyledi.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de üzümün kilogramının 300-350 liradan satıldığını belirterek, "Ürünleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmi olarak da Avrupa ülkelerine pazarlıyoruz." dedi. Gürbüz, hasadın ekime kadar süreceğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası